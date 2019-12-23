Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt'a şok sözler 'gerizekalı' dediği anları paylaştı
Demet Akalın, sosyal medya hesabı Instagram'dan yanlışlıkla bir video paylaştı, Okan Kurt'a söylediği sözler herkesi şok etti.
2012 yılında sevgilisi Okan Kurt ile nikah masasına oturan ardından 2014 yılında kızı Hira'yı kucağına alan Demet Akalın, Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Akalın'ın evine gelince boşanmıştı.
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Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Demet Akalın, Okan Kurt'a yeniden bir şans daha vermiş, ikili barışmıştı. Şimdilerde ise aralarının iyi olduğu bilinen ikiliden Akalın, yanlışlıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan bir video paylaştı, duyanlar şaştı kaldı.
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Demet Akalın, Instagram'ın hikaye bölümünden Okan Kurt'a "İnsan gerizekalı olunca anca onu tavana atar! Temizle orayı çabuk! Elinle güzelce temizle" diye söylendiği anları paylaştı.
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Akalın, paylaşımı 5 dakika içinde kaldırdı. Fakat video sosyal medyada hızla yayıldı.
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