Demet Akalın Bodrum'u salladı! Yeni evli çifte söylediği sözlerle herkesi güldürdü
BODRUM'da sahne alan Demet Akalın, konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği gözlerle herkesi güldürdü. Akalın, yeni evli çiftin, masasını ikramlarla donatarak hesabı da ödedi.
Demet Akalın Bodrum'da konser verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda adım atacak yer kalmazken, ünlü sanatçının hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye rengarenk pullu elbisesi ve güneş gözlüğü ile çıkan Akalın, şarkılarını hayranları için söyledi.
Yeni ve eski şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, şarkı aralarında hayranlarına takılmadan edemedi. Demet Akalın'ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler ise herkesi kahkahaya boğdu. Akalın, "Allah cezanı verecek alem size gülecek. Kadını balayına Demet Akalın konserine mi getirdin" diyerek yeni evli çifti eğlence mekanında ikramlara boğdu.
Akalın, Bodrum'a balayına geldiğini söyleyen bir hayranına "Allah cezanı verecek, alem sana gülecek. Karını balayında Pasha'ya, Demet Akalın konserine mi getirdin. Gözün çıkmasın, insan Jeniffer Lopez'e falan götürür. Canım benim mutluluklar" dedi.
2 günlük evli olan çifti ikramlara boğan Akalın, çiftin eğlenmek için geldiği mekanda bütün hesabını ödedi. Yaptığı bu hareketler Akalın hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.