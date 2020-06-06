Demet Akalın bir kafede çıldırdı isyan etti yine hesap kavgası

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme planıyla plajlar açıldı. Bodrum'daki fahiş fiyatlar yeniden gün yüzüne çıktı. Birkaç gün önce Bodrum'da belirlenen beach fiyatlarına 'Torba halk plajı mis gibi, tertemiz' diyerek tepki gösteren Demet Akalın, bu kez İstanbul'da bir mekana isyan etti.