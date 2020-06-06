Demet Akalın bir kafede çıldırdı isyan etti yine hesap kavgası
Demet Akalın, gittiği bir kafede deliye döndü. Hesap kavgası yapan Akalın, yediklerini tek tek açıklayıp gelen hesabı ifşa etti.
Koronavirüs salgını sonrası normalleşme planıyla plajlar açıldı. Bodrum'daki fahiş fiyatlar yeniden gün yüzüne çıktı. Birkaç gün önce Bodrum'da belirlenen beach fiyatlarına 'Torba halk plajı mis gibi, tertemiz' diyerek tepki gösteren Demet Akalın, bu kez İstanbul'da bir mekana isyan etti.
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Demet Akalın, önceki gün bir kafeye gitti. Başarılı şarkıcı, fahiş fiyatlara isyan etti. Sitemini sosyal medya hesabında dile getiren Akalın, şunları söyledi:
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"Bugün bir kafede iki tavuklu salata, bir gazoz ve bir mücver 260 Türk lirası! Böyle giderse... Gitmez."
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Demet Akalın, daha önce de birçok kez bu tarz haberlerle gündem gelmişti. Özellikle koronavirüs salgını günlerinde fahiş fiyatların ortaya çıkması ise ünlü şarkıcıyı ekstra kızdırdı.
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