Demet Akalın Berkay Şahin'in yeni doğan kızı için Kuran-ı Kerim okuttu!

Popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, dün ikinci çocukları Zeynep Mira'yı kucaklarına aldı. Berkay Şahin, doğumdan sonra ''Kızımız Zeynep bugün doğdu. Allah her isteyene böyle bir duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben iki kere tattım şükürler olsun'' mesajını paylaştı.