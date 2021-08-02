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Demet Akalın Azerbaycan twitiyle rezil oldu twitini anında yok etti

Demet Akalın Azerbaycan twitiyle rezil oldu twitini anında yok etti

Tweetleriyle sık sık gündeme gelen Demet Akalın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren yangınla ilgili attığı tweet sosyal medyada olay oldu.

Demet Akalın Azerbaycan twitiyle rezil oldu twitini anında yok etti

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlardan dolayı birçok ilçede ciddi kayıplar meydana gelmeye başladı. Peş peşe başlayan orman yangınları için Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

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Demet Akalın Azerbaycan twitiyle rezil oldu twitini anında yok etti

Demet Akalın, çeşitli bölgelerdeki yangınlarla ilgili Azerbaycan'a sitem dolu sözler sarf etti.

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Demet Akalın Azerbaycan twitiyle rezil oldu twitini anında yok etti

Demet Akalın "Azarbeycan yangın uçağı gönderdi mi? Marmaris çok kötü" ifadelerinin yer aldığı tweeti paylaştı.

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Demet Akalın Azerbaycan twitiyle rezil oldu twitini anında yok etti

Akalın'ın paylaşımına sinirlenen bir Azerbaycanlı vatandaşın cevabı olay oldu.

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