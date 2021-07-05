Demet Akalın Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için Kuran kursuna gidenlerden dua istedi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, beraber Star Tv'de program sunduğu partneri ve yakın dostu Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için günlerdir Instagram hesabından dua istiyor. Takipçilerine 'toplu duanın gücüne inandığını' ifade eden Akalın, iki çocuk babası Tektaş'ın entübe halde yattığı hastaneden bir an evvel çıkabilmesi için Instagram'daki takipçilerinden dua ve iyi enerjiler isteyerek arkadaşı Alişan'a manevi destek verdi.