Demet Akalın Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için Kuran kursuna gidenlerden dua istedi
Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın son durumuna ilişkin alınan haberlere göre durumu ciddiyetini koruyor. Korona olması nedeniyle kaldırıldığı hastanede entübe edilen Selçuk Tektaş için Demet Akalın, özellikle Kuran kursuna gidenlerden 'toplu dua' istedi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, beraber Star Tv'de program sunduğu partneri ve yakın dostu Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için günlerdir Instagram hesabından dua istiyor. Takipçilerine 'toplu duanın gücüne inandığını' ifade eden Akalın, iki çocuk babası Tektaş'ın entübe halde yattığı hastaneden bir an evvel çıkabilmesi için Instagram'daki takipçilerinden dua ve iyi enerjiler isteyerek arkadaşı Alişan'a manevi destek verdi.
Akalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çaresizlik... Başımıza gelmeden bilemediğimiz…Rabbim seni güzel kızlarına bağışlasın. Dualarınızı eksik etmeyin daha iyi olacak inşallah Selçuk kardeşimiz. Tüm şifa bekleyen hastalar için rabbimin yüce merhametine sığınıyoruz. Kuran kursuna giden kardeşlerimizin ellerini açtığında Selçuk Tektaş kardeşimizi unutmayacağını temenni ediyorum. Allah razı olsun, yer gök dua. Allah bin kere razı olsun şimdiden…Gözyaşları 15 gündür kurumayan ailesini sevindir yarabbim #topluduagücü"
Akalın geçtiğimiz günlerde yine Instagram hesabından benzer şekilde Selçuk Tektaş için dua talebinde bulunmuştu.
Alişan ve ailesi, Selçuk Tektaş'ın tedavi gördüğü hastanenin kapısından bir an olsun ayrılmıyor.