Demet Akalın Alişan yayından apar topar çıkardı! Ufuk Bayraktar isyan etti: Yazıklar olsun
Sosyal medya fenomeni 1 Milyon Mehmet'in Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programından apar topar çıkarılmasına Ufuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi.
Sosyal medya fenomeni '1 Milyon Mehmet', Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Programda sonunda yaşananlar sosyal medyada olay oldu.
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Sosyal medya fenomeni, programda bir anısını anlattığı sırada şarkıcı Alişan tarafından stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı.
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Alişan'ın bu hareketi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hikaye paylaşıp stüdyoda yaşananları sert bir dille eleştirdi.
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