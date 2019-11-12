Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Burcu Esmersoy takipten çıkardı

Eski eşinin arkadaşı Berrak Tüzünataç ile görülmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram hakkında açıklamalar yapan Burcu Esmersoy, "Instagram benim için çok eğlenceli bir yer. Az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri de ayıp olmasın diye takipteyim. Ama onları sessize alıyorum" sözlerini söylemişti.