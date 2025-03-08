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HABER /  POLİTİKA

DEM Parti'nin MHP'ye ziyaret tarihi belli oldu

DEM Parti'nin MHP'ye ziyaret tarihi belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ekim ayında TBMM’de DEM Partili yöneticilerle el sıkışmasıyla başlayan süreç devam ediyor.

İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı sonrası DEM Parti, yeni yol haritasını belirleme ve görüş alışverişi için siyasi partilerle temasa geçiyor.

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre beklenen DEM Parti-MHP görüşmesi için tarih kesinleşti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek. Görüşmenin yeri ve saati henüz netleşmedi.

Öte yandan DEM Parti heyetinin, CHP ve AK Parti'ye de ziyaret gerçekleştireceği ancak tarihin netleşmediği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması için Abdullah Öcalan'a seslenmişti. Ardından başlayan süreçte DEM Parti heyeti İmralı'yı 3 kez giderek Öcalan ile görüşmüştü. Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve cezaevinde tutuklu bulunan Selahatin Demirtaş'ı aramıştı.

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