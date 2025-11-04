BIST 10.897
DOLAR 42,09
EURO 48,35
ALTIN 5.342,69
HABER /  POLİTİKA

DEM Partili Çiftyürek, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi

Anadolu Ajansı
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Demirtaş kararını hatırlattı. AİHM'nin daha önce de benzer karar verdiğini belirten Çiftyürek, "AİHM Demirtaş'ın bırakılması yönünde tekrar karar aldı. Dilerim kısa sürede Demirtaş bırakılır." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmede bulunan Çiftyürek, iyi şeylerin olmasının sadece dileklerinin olmadığını aynı zamanda mücadele hedefleri olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye hedefinin kesintiye uğramaması, sonuçlanması için ortak çaba harcanması gerektiğini vurgulayan Çiftyürek, bu konuda atılacak adımlara yönelik hukuki çerçevenin oluşturulması gerektiğini savundu.

