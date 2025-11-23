DEM Partili Bakırhan'dan CHP'ye İmralı cevabı: Çok üzüldüm

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyondan bir heyetin İmralı'ya giderek terörsitbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesini içeren oylama geçtiğimiz günlerde yapıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'nin oylamaya katılmamasını değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'daki terörsitbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı.

CHP OYLAMAYA KATILMADI

İmralı'ya gitmeyeceklerini açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi oylamaya katılmadı. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden oluşan yeni yol grubu ise oylama sırasında çekimser kaldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de kurulan süreç komisyonunun İmralı'ya gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.

"ÇOK TALİHSİZ GÖRÜYORUM, ÇOK ÜZÜLDÜM"

DEM Partili Bakırhan CHP'nin gitmeme kararı için de "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?' ya da 'SEGBİS ile bir bağlantı kurulmasın mı?' tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Çok üzüldüm. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYGILARI GİDEREBİLECEK BİR ROL OYNAYABİLİRDİ"

Bakırhan şunları söyledi:

"Burada ana muhalefet partisi de aslında bu bahsettiğimiz kaygıları giderebilecek bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, gerçekten bu meselenin çözümünde çok aktif ve ciddi bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisidir; yüzyıllık meselede sorumluluğu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?' ya da 'SEGBİS ile bir bağlantı kurulmasın mı?' tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Çok üzüldüm. Onların da gidilmeme yönlü bir kararı var. Sadece SEGBİS meselesinden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz"