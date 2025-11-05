BIST 10.941
DOLAR 42,10
EURO 48,41
ALTIN 5.367,04
HABER /  POLİTİKA

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Abone ol

Tülay Hatimoğulları ve Çiçek'in, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

Hatimoğulları ve Çiçek, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının kesinleştiğini, kararın bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyleyerek, "Bu Türkiye'de hem barış sürecinin hem de demokratik siyasetin önünün ardına kadar açılmasına vesile olacaktır." dedi.

Hatimoğulları, siyasetçilerin özgür olması halinde gerçek bir demokratik zeminin oluşmaya başladığına inançlarının artacağını ifade etti.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş açıklaması MHP lideri Bahçeli'nin 'Selahattin Demirtaş' çıkışı! CHP lideri Özel'den açıklama Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması! 'Karar kesinleşti' Selahattin Demirtaş'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mektubu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni paylaşımı ortalığı karıştırdı! Suskun Hande Erçel'e beğeni yağdı...
Foto Galeri Yeni paylaşımı ortalığı karıştırdı! Suskun Hande Erçel'e beğeni yağdı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Anne ve 5 yaşındaki oğlu kayboldu! Ekipler seferber oldu, en son görüldüğü yer...
Anne ve 5 yaşındaki oğlu kayboldu! Ekipler seferber oldu, en son görüldüğü yer...
Penta Teknoloji'den yılın 9 ayında 22,3 milyar lira konsolide ciro
Penta Teknoloji'den yılın 9 ayında 22,3 milyar lira konsolide ciro
Sivas'ta 424 bin ons altın tespit edildi
Sivas'ta 424 bin ons altın tespit edildi
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu belli oldu
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gazeteci sorduğu soru yüzünden işten çıkarıldı
Gazeteci sorduğu soru yüzünden işten çıkarıldı
Eski belde belediye başkanı gözaltına alındı
Eski belde belediye başkanı gözaltına alındı
Derbi primi yattı, Jhon Duran parayı bakın ne yaptı! Kimse beklemiyordu
Derbi primi yattı, Jhon Duran parayı bakın ne yaptı! Kimse beklemiyordu
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verdi! Selim İmamoğlu'na para transferleri soruldu
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verdi! Selim İmamoğlu'na para transferleri soruldu
THY'den Lufthansa - SunExpress ortaklık iddiasına cevap
THY'den Lufthansa - SunExpress ortaklık iddiasına cevap
Önder Aksakal'dan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yönelik öneri
Önder Aksakal'dan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yönelik öneri