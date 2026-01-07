DEM Parti'den Şam yönetimine tepki: Saldırılar derhal durdurulmalı

Suriye'de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki gerilim gittikçe artarken çatışmalarda son olarak 7 sivilin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan DEM Parti, Şam hükümetine tepki göstererek "Şam yönetiminin Kürtlere ve Süryanilere yönelik saldırısı derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sonuç vermeyen mutabakat görüşmelerinin ardından Halep kentinde ordu mensuplarıyla Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmalar başladı. Şam yönetiminin artan saldırılarına ilişkin DEM Parti'den tepki geldi. Bölgede yaşananların Suriye'nin siyasi ve idari bütünlüğüne tehdit oluşturduğu savunulan açıklamada, Şam yönetimine saldırılarını derhal durdurması gerektiği yönünde çağrıda bulunuldu.

"SALDIRILAR DERHAL DURDURULSUN"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Halep'te yaşanan çalışmalar üzerine bugün toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan DEM Parti, "Şam yönetiminin Kürtlere ve Süryanilere yönelik saldırısı derhal durdurulmalıdır" çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DE DESTEĞİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR"

"Şam Yönetiminin dün geceden bu yana Halep'teki Kürt mahalleleri Şêxmeqsûd, Eşrefiyê ile Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Beni Zeyd'e yönelik tank, top, obüsler ve dronlarla gerçekleştirdiği saldırılarda, Halep İç Güvenlik Güçlerinin yaptığı açıklamaya göre 7 sivil katledilmiş, en az 46 kişi yaralanmıştır. Bu saldırılarda Türkiye'nin desteğini aldığı bilinen Hemzat, Emşat, Sultan Murad ve Nureddin Zengi gruplarının da yer aldığı belirtilmektedir.

"BU BİR İMHA OPERASYONUDUR"

Mahallelerde yaşayan sivillerin temel ihtiyaçlarını aylardır engelleyen Şam Yönetimi ve ona bağlı güçlerin bu saldırıları, Suriye'nin siyasi ve idari bütünlüğüne ve istikrarına açık bir tehdit oluşturmaktadır. Hatırlanacağı Üzere 10 Mart Mutabakatı uyarınca 2025 Nisan ayında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Kürt mahallelerinden ağır silahlarla çekilmiş ve güvenliği yerel asayişe devretmişti. Şam Yönetiminin yürüttüğü bu saldırı hem 10 Mart Mutabakatını hem de 1 Nisan'da yapılan bu anlaşmayı ortadan kaldırmakta, 200 binin üzerinde sivilin yaşa- mini da tehlikeye sokmaktadır. Halep'te Kürt mahallelerine yönelik saldırılar bir imha operasyonudur. Suvey- da'da Dürzilere yapılmak istenen katliamın daha ağırı Halep'te Kürt mahallelerinde yapılmak istenmektedir. Şunu unutmayalım ki Suriye, Araplara, Kürtlere, Dürzilere, Ermenilere ve orada yaşayan tüm halklara ve inanç gruplarına ev sahipliği yapan bir coğrafyadır.