DEM Parti’den CHP’ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Söz alan Tuncay Bakırhan, Özgür Özel'e Halep konusundaki açıklamalarından ötürü teşekkür etti. Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatırdıklarını kaydeden Bakırhan, olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

