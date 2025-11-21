DEM Parti'den CHP'ye 'İmralı' tepkisi: "Sorumluluk almayanları tarih yazacak"

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı almasına DEM Parti'den ilk tepki geldi. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, "Tarihi cesur insanlar yazar, sorumluluk almayanları da tarih yazacak" dedi.

CHP, İmralı'ya gitmeme yönünde karar aldı. Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin tutumunu kamuoyuna açıklayarak, ziyaret kararına "hayır" diyeceklerini ve heyete üye vermeyeceklerini bildirdi. Emir, buna rağmen Komisyon'da yer almaya devam edeceklerini vurguladı.

Parti açıklamasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürece verilen desteğin süreceği ifade edildi.

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararına Dem Parti'den eleştiri geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sürece katkı verdiklerini belirterek karara tepki gösterdi.

"Tarih, sorumluluk almayanları yazacak"

Koçyiğit, açıklamasında şu mesajları verdi:

"Tarihi cesurlar yazar. Ve bugün biz tarihi eşikteyiz ve tarih yazıyoruz. Demokratik cumhuriyetin inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? Tarih, sorumluluk almayanları da yazacak. Bu bir seçim, oy meselesi değil. Geleceğimizi konuşuyoruz. Siyaset üstü bakmamız gereken bir yerdeyiz. Sorunun etrafında dolanamayız. Sorunu halı altına süpürerek çözümü bir kez daha ıskalayamayız. Sorunun bir muhatabı var. Tek bir çağrısıyla örgütünü feshetmiş bir örgüt lideri, sorunun baş aktörü var. Komisyon gerçekten muhatabıyla buluşmalı ve yol haritasının zeminini oluşturmalı."