DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan dikkat çeken PKK açıklaması

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, "PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK" dedi.

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta terör örgütüne fesih çağrısı yapması sonrası gözler PKK'ya çevrildi.

Silahları bırakma kararı için gün sayıldığı iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere. DEM Parti'den konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

"Tarihi kararı ciddiyetle bekliyoruz"

Parti genel merkezinde gündeme ilişkin konularda değerlendirme yapan DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığına ilişkin haberlere değinerek şu ifadeleri kullandı:

"PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK’den açıklama gelmişti, hemen bir ateşkes açıklaması yapmışlardı. Sizlerle buluştuk ve ‘Biz bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz’ dedik. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluklar düşüyor, herkes cesaretle bu sorumluluğu taşımalı demiştik. Bugün yine bunu söylüyoruz. Ancak bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuya ilişkin “siyasete büyük görevler düşeceğine” ilişkin açıklaması, biz DEM Parti olarak yineliyoruz, demokratik bir Türkiye için hazırız. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız."

Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi

Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'e suist girişimi iddialarıyla ilgili olarak "Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Düzenek Sırrı Süreyya Önder'in aracının lastiğini patlatabilecek seviyede" dedi.

İddia ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından ortaya atılmıştı. Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada Sırrı Süreyya Önder'i olası suikast girişimine karşı uyardığını söylemişti.

Pervin Buldan İtalya'da kaza geçirdi

Doğan, Pervin Buldan'ın İtalya'da trafik kazası geçirdiğini ancak ciddi bir durumun söz konusu olmadığını bildirerek şunları söyledi:

"Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda keskin bayındır da var aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar."