DEM Parti İmralı heyeti, yarın Davutoğlu ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi temasları kapsamında yarın (16 Aralık Salı) saat 10.00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan heyetin CHP'ye yapmayı planladığı ziyaret, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haftalık siyasi temaslarını sürdüren DEM Parti İmralı heyetinin bir sonraki durağı Gelecek Partisi Genel Merkezi oluyor. Heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yarın (16 Aralık Salı) bir görüşme gerçekleştirecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme Salı günü saat 10.00'da Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak.

Öte yandan, DEM Parti heyetinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği duyuruldu. Ziyaretin, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe alındığı bildirildi.

Heyetin Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile yapacağı görüşmenin içeriği ve gündem maddeleri henüz netleşmemekle birlikte, son dönemdeki siyasi gelişmeler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.