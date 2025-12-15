BIST 11.457
DOLAR 42,70
EURO 50,18
ALTIN 5.964,36
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti İmralı heyeti ile CHP görüşmesi ertelendi

DEM Parti İmralı heyeti ile CHP görüşmesi ertelendi

CHP ile DEM Parti’nin İmralı heyeti arasında 16 Aralık Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle daha sonraki bir tarihe ertelendi.

Abone ol

DEM Parti’nin İmralı heyeti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında 16 Aralık Salı günü yapılması planlanan görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelendi.

İmralı heyetinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile temaslarda bulunduğu, bu kapsamda Salı günü CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

CHP lideri Özel, daha önce yaptığı açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin randevu talebinde bulunduğunu ve görüşmenin Salı günü saat 12.00’de gerçekleşeceğini ifade etmişti. Özel, sürece ilişkin değerlendirmesinde Suriye’de demokratik bir anayasanın önemine dikkat çekerek, bölgedeki gerçekler doğrultusunda istikrarlı ve kapsayıcı bir devlet yapısının inşa edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Habertürk’ün aktardığına göre, Gülşah Durbay’ın vefatı sonrası planlanan görüşmenin ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da karısını öldüren sanığın "hakaret ve aldatma" iddiaları çürütüldü
Erzurum'da karısını öldüren sanığın "hakaret ve aldatma" iddiaları çürütüldü
İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
THY'den TROY logolu kart sahibi yolculara indirim kampanyası
THY'den TROY logolu kart sahibi yolculara indirim kampanyası
İşte Marmara'daki en riskli yer! Üşümezsoy deprem iddiasına son noktayı koydu
İşte Marmara'daki en riskli yer! Üşümezsoy deprem iddiasına son noktayı koydu
DEM Parti İmralı Heyeti'nden iki görüşme talebi!
DEM Parti İmralı Heyeti'nden iki görüşme talebi!
YKS ve LGS'de sorular değişiyor! MEB'den açıklama
YKS ve LGS'de sorular değişiyor! MEB'den açıklama
Yandex Türkiye "İşletme Hesabım" özelliğini mobil uygulamaya entegre etti
Yandex Türkiye "İşletme Hesabım" özelliğini mobil uygulamaya entegre etti
Fenerbahçe'de kadroda büyük revizyon 8 isimle yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de kadroda büyük revizyon 8 isimle yollar ayrılıyor
11. Yargı Paketi'nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor
11. Yargı Paketi'nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ni bombaladı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ni bombaladı
CarrefourSA satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama geldi
CarrefourSA satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama geldi
Garanti BBVA Faktoring dijital faktoring hizmetini devreye aldı
Garanti BBVA Faktoring dijital faktoring hizmetini devreye aldı