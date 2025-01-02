DEM Parti heyeti Devlet Bahçeli ile görüşüyor

DEM Parti heyeti , Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

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DEM Parti İmralı heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.

Partiden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Kurtulmuş görüşmesinin ardından DEM Parti heyeti saat 15.00'te Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM heyeti, hafta sonu İmralı ziyareti gerçekleştirmiş ardından siyasi partilerden randevu talep etmişti.