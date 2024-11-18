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DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını! İlçe başkanları gözaltına alındı

DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını! İlçe başkanları gözaltına alındı

Bugün sabah saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan DEM Parti binasına polis baskını gerçekleştirildi. Polis ekipleri, binada bulunan bazı kitap ve fotoğraflara el koydu. DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

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DEM Parti Esenyurt ilçe binasına polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde baskın düzenlendi. DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan’ın ifadeye çağrıldığı öğrenilirken parti binasında saat 11.00’a kadar süren arama sonrası polisin bazı kitaplara ve fotoğraflara el koyduğu ifade edildi.

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, polis ekiplerinin bina kapısını kırarak arama yaptığı kaydedildi.

Partiden gerçekleştirilen açıklamada "Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" ifadelerine yer verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

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