DEM Parti, Demirtaş ve Yüksekdağ'ı ziyaret edecek

DEM Parti, bugün eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı bugün cezaevlerinde ziyaret edecek. Edirne ve Kandıra’daki ziyaretlerin ardından DEM Parti heyetleri, gündeme ve sürece ilişkin basın açıklamaları gerçekleştirecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), eski HDP Eş Genel Başkanları Selattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapılacak.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Beştaş, ziyaretin ardından saat 15.00’te basın açıklaması gerçekleştirecek.

