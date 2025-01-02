BIST 9.853
DOLAR 35,30
EURO 36,67
ALTIN 2.988,07
HABER /  POLİTİKA

DEM Parti heyeti Devlet Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti heyeti Devlet Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti heyeti , Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Önder ve Buldan saat 15.00'te MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.

Abone ol

DEM Parti İmralı heyeti bugün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Partiden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Kurtulmuş görüşmesinin ardından DEM Parti heyetinin saat 15.00'te Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. 

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet İstihbarat Dairesi'nin eski başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Emniyet İstihbarat Dairesi'nin eski başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Emine Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
Emine Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
Alperen Şengün Dallas Mavericks'e karşı takımının en skorer ismi oldu
Alperen Şengün Dallas Mavericks'e karşı takımının en skorer ismi oldu
Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var
Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var
Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi! İngiliz basınından flaş iddia
Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi! İngiliz basınından flaş iddia
Ticaret Bakanlığı, 2024'ün son haftasında 23,7 milyon lira ceza kesti
Ticaret Bakanlığı, 2024'ün son haftasında 23,7 milyon lira ceza kesti
Kırıkkale'de 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi
Kırıkkale'de 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi
Donald Trump 'ABD alay konusu oldu' dedi saldırılar için iki neden açıkladı
Donald Trump 'ABD alay konusu oldu' dedi saldırılar için iki neden açıkladı
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Yükseliş sürüyor
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Yükseliş sürüyor
Türkiye yollarındaki Togg sayısı bakın kaç oldu
Türkiye yollarındaki Togg sayısı bakın kaç oldu
Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri dudak uçuklattı! En çok kazanan isim şaşırttı
Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri dudak uçuklattı! En çok kazanan isim şaşırttı
ABD'de bir silahlı saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
ABD'de bir silahlı saldırı daha! Çok sayıda yaralı var