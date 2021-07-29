Deltadan daha beter! 'Uzun kovid'in gizemi çözüldü en yaygın 2 belirtisi var
Koronavirüsü geçiren ancak sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırma yapıldı. Bilim insanları araştırma neticesinde, 'Uzun Covid'in nedenine açıklık getirdi.
Son dönemde ortaya çıkan Covid-19 varyantları ile tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşanıyor. Özellikle Delta varyantıyla pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor. Uzmanların 'deltadan beter' olarak yorumladığı 'Uzun Covid'in sırrı çözüldü. İşte Uzun Covid'in ortaya çıkmasındaki sebep ve en yaygın 2 belirti...
Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.
Uzun Covid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, bugüne kadarki en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
İşte uzun Covid'in nedeni
İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu çalışma ile 'uzun Kovid'in neden meydana geldiği netlik kazandı. Uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti.