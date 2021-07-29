Deltadan daha beter! 'Uzun kovid'in gizemi çözüldü en yaygın 2 belirtisi var

Son dönemde ortaya çıkan Covid-19 varyantları ile tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşanıyor. Özellikle Delta varyantıyla pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor. Uzmanların 'deltadan beter' olarak yorumladığı 'Uzun Covid'in sırrı çözüldü. İşte Uzun Covid'in ortaya çıkmasındaki sebep ve en yaygın 2 belirti...