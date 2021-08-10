Delta varyantı hastanelik ediyor! Bu belirtilere dikkat: Tat ve koku kaybı yerine bakın ne oluyor
Koronavirüsün yeni baskın varyantı Delta, vaka sayısında ciddi bir artışa neden oldu! Uzmanlar delta uyarısında bulundu ve dikkat edilmesi gereken semptomları açıkladı.
Dünya genelinde 200 milyonda fazla kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.
Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.
Bilim insanları bir süredir Delta varyantı üzerine yoğunlaşmış durumda. İlk olarak Hindistan'da görülen Delta ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.
New York Times duyurdu
Delta'ya yakalanan çocukların sayısı ABD'de artmaya devam ederken New York Times 'Delta Varyantı, Hastaneye Daha Fazla Çocuk Gönderiyor' başlıklı bir habere imza attı.