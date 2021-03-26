'Delikanlı' Fırat Kaya hem dehşet saçtı hem de poliste yalan söyledi! Adamları yalanladı yeni görüntüler

''Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi'': Kendisi gibi işitme engelli olan Murat Akdemir vesilesiyle E.E. ile tanıştığını iddia eden Kaya, şöyle devam etti: E.E. ve Murat Akdemir İzmit Otogarı'nda tanışmış. E.E. anahtarlık ve oyuncakları satmak istediğini belirterek, İzmit'te kafelerin bulunduğu yere götürmesi için yardım istemiş. Murat, E.E.'yi alkol aldığım yere getirdi. Kafelerin bulunduğu yürüyüş yolunu E.E.'ye tarif ettik. Bu şahıs yanımızdan ayrılıp satış yapmaya gitti. Aramıza işitme engelli Emrah Mutlu da katıldı. Dört kişi eve gittik. E.E., benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ve tacizde bulundu.