'Delikanlı' Fırat Kaya hem dehşet saçtı hem de poliste yalan söyledi! Adamları yalanladı yeni görüntüler
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat K.’nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıkarken yalan ifade verdiği belirlendi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K. dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ifade verdi.
''Ders olsun diyerek paylaştırdım'': Sözcü'nün haberine göre; Fırat Kaya, işitme engelli olduğunu, body sporu yaptığını ve işinin bulunmadığını söyledi. Zanlı, vahşet dakikalarını şöyle anlattı: Kendimi kaybederek tekme ve tokatla yüzüne ve başına vurdum. Burnundan kan aktı. Telefonunu zorla alıp resimlerini çektim. Instagram ve Facebook hesaplarında paylaştırdım. Eşcinsel olmasının sonunun bu olduğuyla alakalı birkaç cümle yazdırarak, ders olsun diyerek paylaştırdım.
''Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi'': Kendisi gibi işitme engelli olan Murat Akdemir vesilesiyle E.E. ile tanıştığını iddia eden Kaya, şöyle devam etti: E.E. ve Murat Akdemir İzmit Otogarı'nda tanışmış. E.E. anahtarlık ve oyuncakları satmak istediğini belirterek, İzmit'te kafelerin bulunduğu yere götürmesi için yardım istemiş. Murat, E.E.'yi alkol aldığım yere getirdi. Kafelerin bulunduğu yürüyüş yolunu E.E.'ye tarif ettik. Bu şahıs yanımızdan ayrılıp satış yapmaya gitti. Aramıza işitme engelli Emrah Mutlu da katıldı. Dört kişi eve gittik. E.E., benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ve tacizde bulundu.
''LGBT grubuna resimleri zorla paylaştırdım'': Alkolün etkisiyle kendimi kaybederek, tekme ve tokat atarak yüzüne ve başına vurdum. E.E.'nin burnundan kan akmaya başladı. Emrah ve Murat vurmadı. E.E.'den telefonunu zorla aldım, resimlerini çektim. E.E.'nin Instagram ve Facebook hesaplarıyla LGBT grubuna resimleri zorla paylaştırdım. Resimlerin üzerine E.E.'nin eşcinsel olmasının sonunun bu olduğu ile alakalı birkaç cümle yazdırarak, ders olsun diyerek paylaştırdım. E.E.'yi benim darp ettiğim sırada resimleri Murat Akdemir çekti. E.E. zorlamamla resimleri sosyal medyada paylaştı.