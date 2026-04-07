Delikanlı dizisi ilk bölümü yayınlandı!
Başrollerini; Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı', dün akşam heyecan dolu ilk bölümüyle SHOW TV'de izleyiciyle buluştu.
SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı', heyecan dolu ilk bölümüyle ekranlara geldi.
Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibi’nin üstlendiği kadrosunda; Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal, Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır, Hakan Eksen, Tuana Naz Tiryaki, Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı ve usta isimleriyle ‘Delikanlı’, herkesi ekran başına kilitledi.
Diziye dair sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapılırken, #Delikanlı etiketi X’te Türkiye gündeminde 6 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı; başarılı oyuncular da saatlerce konuşulan isimler arasında yer aldı.
'DELİKANLI'NIN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yusuf’un otelde Dila ile karşılaşmasıyla birlikte ikili arasında güçlü bir çekim oluştu. Yusuf, Dila’yı zor bir durumdan kurtararak onun güvenini kazandı. Ardından yaşanan kapkaç olayında da kahraman gibi davranıp çantayı geri getirdi; ancak kısa süre sonra bu olayın Yusuf’un planının bir parçası olduğu ortaya çıktı. Böylece Yusuf’un Dila üzerinden Kızılhan ailesine yaklaşmak istediği ve özellikle Hazan’a dair geçmişten gelen bir hesabı olduğunun ipuçları verildi.