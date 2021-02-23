Dekolteye sansür uyguladı! Demet Akalın'ın takımının fiyatı dudak uçuklattı

Hastalık süreciyle ilgili olarak Akalın "Sırtımda bir ağrı vardı. Sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim. Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum" demişti.