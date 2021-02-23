Dekolteye sansür uyguladı! Demet Akalın'ın takımının fiyatı dudak uçuklattı
Demet Akalın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine magazin gündemine damga vurdu. Beyonce'nun takımını giyen Akalın'ın sansürü dikkatten kaçmadı.
Uludağ tatilinin sonrası Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasının ardından testinin pozitif çıktığını açıklayan şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde virüse yenmişti. Geçirdiği zorlu süreci anlatan Akalın'ın sözleri hastalığın boyutunu gözler önüne sermişti.
Hastalık süreciyle ilgili olarak Akalın "Sırtımda bir ağrı vardı. Sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim. Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum" demişti.
İzolasyon süreci biten ve hastalığı yenen Akalın, sunuculuğunu yaptığı programa geri döndü.
Amerikalı şarkıcı Beyonce’nin tasarladığı koleksiyona ait bir takımı Demet Akalın da giydi.