Dekolte sansürünü es geçti! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil cesur pozuyla nefes kesti
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızları Yasmin Erbil son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık magazin haberlerine konu olan Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde basın mensuplarından kaçmak için kullandığı numara elinde patlamasıyla çok konuşulmuştu.
Erkek arkadaşıyla Arnavutköy'de görüntülenen Yasmin Erbil, basın mensuplarını görünce "Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” sözleriyle muhabirleri yanıltmaya çalıştı. Basın mensuplarının "Geçen gün Etiler’de aynı şeyi söylediniz. Benzettik diye özür dilemiştik. Bu kez kandıramazsınız" demesiyle Erbil kahkaha atmıştı.
Geçtiğimiz aylarda 25 yaşına giren Yasmin Erbil doğum gününde hiç ummadığı bir şeyle karşılaşmıştı. Genç güzelin dekoltesi, babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansürlenmişti.
Dekolte sansürünü ilk haftalar dikkate alan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğraflarda emojilerle göğüs dekoltesini sansürlemişti.