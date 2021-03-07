'Dehşete kapılarak izliyorum' deyip Esra Dermancıoğlu'nun 15 yaş küçük aşkı isyan etti
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra 15 yaş küçük Murat Balcı'yla aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Balcı konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı. 52 yaşındaki Dermancıoğlu'nun, final yapan 'Sol Yanım' dizisinde rol alan 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.
Aralarında 15 yaş fark olan Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
Bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş yanak yanağa fotoğrafını koyan Murat Balcı'nın, Dermancıoğlu'dan gelen uyarı üzerine kısa sürede uygulamadaki profil resmini kaldırdığı belirtildi.
Ünlü oyuncu, söz konusu haberlere ve hakkında yorumlara tepkisini, Instagram hesabından "Tarzzz" notuyla birlikte paylaştığı videoda "Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. 'Şimdi beni konuşturmayın. Adamın tarzı değil bu kadın' diyorlar. Adama sorarlar; kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı... Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki 'Ya ben seksüel olarak demiyorum. Onun oyunculuğu iyi'. Yani seni kadınlıktan alıyorlar.'" diyerek dile getirdi.