'Dehşete kapılarak izliyorum' deyip Esra Dermancıoğlu'nun 15 yaş küçük aşkı isyan etti

Ünlü oyuncu, söz konusu haberlere ve hakkında yorumlara tepkisini, Instagram hesabından "Tarzzz" notuyla birlikte paylaştığı videoda "Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. 'Şimdi beni konuşturmayın. Adamın tarzı değil bu kadın' diyorlar. Adama sorarlar; kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı... Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki 'Ya ben seksüel olarak demiyorum. Onun oyunculuğu iyi'. Yani seni kadınlıktan alıyorlar.'" diyerek dile getirdi.