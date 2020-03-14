Dehşete düşüren olay! Annesinin boğazını kesti beynini kafatasından çıkardı

İngiltere'nin Ashington kentinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Odessa Carey, kendisiyle aynı isimde olan 73 yaşındaki annesi Odessa'yı vahşice öldürmekle suçlanıyor. Kan donduran olay sonrası mahkemeye çıkan cani kadının yaptığı olayın her ayrıntısı dehşete düşürdü.