Dehşete düşüren olay! Annesinin boğazını kesti beynini kafatasından çıkardı
İngiltere'nin Ashington kentinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Odessa Carey 73 yaşındaki annesinin bıçak ve makasla kafasını keserken olayın her ayrıntısı dehşete düşürdü.
İngiltere'nin Ashington kentinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Odessa Carey, kendisiyle aynı isimde olan 73 yaşındaki annesi Odessa'yı vahşice öldürmekle suçlanıyor. Kan donduran olay sonrası mahkemeye çıkan cani kadının yaptığı olayın her ayrıntısı dehşete düşürdü.
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Görgü tanıkları vahşi olay sonrası yaşadıkları şoku duruşmada anlatırken, mahkeme salonu buz kesti.
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Cani kadının arkadaşı John Murray, Odessa'nın evinin bahçesine geldiğini ve elindeki çantadan annesinin kesilmiş başını çıkardığını anlattı.
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Geçen yılın nisan ayında gerçekleşen olayda, Odessa'nın annesini öldüresiye döndükten sonra bıçak ve makas kullanarak yaşlı kadının kafasını kesti.
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