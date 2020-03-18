Dehşete düşüren koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir!
Koronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Son rakamlar ise ürkütücü boyutlara ulaştı. Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aşarken ölümcül virüsten 8159 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in vuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüs hızla yayılıyor. Ülkelerin sıkı tedbirler alması virüsün hızını kesse de henüz önüne geçecek aşı bulunabilmiş değil. Küresel salgında ülkeler kendi önlemlerini alıyor. Türkiye'de de koronavirüsle mücadele tedbirleri artırılıyor.
Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'nin ilk koronavirüs kaynaklı ölümünün yaşandığını söyledi. Koca, vakaların 98'e yükseldiğini söyledi.
Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir!
İran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarınca hazırlanan yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) raporunda "karantina uygulanmaması ve insanların virüsle mücadele konusunda yetkililerin açıkladığı talimatları dikkate almaması durumunda virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği" belirtildi.
Ülkenin en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ali Naki Meşayihi başkanlığındaki akademisyenlerden oluşan bilim heyetince hazırlanan rapor, "Tinn" haber sitesinde yayınlandı. Raporda, Corona Virüsün İran'daki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo ileri sürüldü.