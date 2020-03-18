Dehşete düşüren koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir!

Çin'in vuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüs hızla yayılıyor. Ülkelerin sıkı tedbirler alması virüsün hızını kesse de henüz önüne geçecek aşı bulunabilmiş değil. Küresel salgında ülkeler kendi önlemlerini alıyor. Türkiye'de de koronavirüsle mücadele tedbirleri artırılıyor.





