Dehşete düşürdü! Bebeğinin ağzındaki leke için doktora gitti, gerçeği öğrenince şaşkına döndü

İyice dehşete kapılmış, aklımı kaybedecek noktaya gelmiştim. Doktorlar bunun bir doğum lekesi olduğunu söyledi ancak ben bebeğimin ağzında daha önce böyle bir şey olmadığını biliyordum. Bu yüzden doktorların tekrar bakmasını istedim. Tekrar bakıldığında bunun bir karton parçası olduğu anlaşıldı. Hem ağlıyor hem de gülüyordum. Utanıyor, ofise nasıl gideceğimi düşünüyordum.’’