Dehşet günlükte ortaya çıktı! Ölmeden önce ablasına anlatmış kan donduran detaylar

Medine'nin yaşadığı işkenceleri günlüğüne yazdığı ortaya çıktı. Medine'nin günlüğünde "Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam" diye yazdığı görüldü. Ahmet Kara, 8 yıla kadar hapis istemiyle hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Kara ve avukatı suçlamayı kabul etmezken, mahkeme 18 Ocak 2023'e ertelendi.