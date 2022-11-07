Dehşet günlükte ortaya çıktı! Ölmeden önce ablasına anlatmış kan donduran detaylar
Eşinden gördüğü işkenceleri günlüğüne yazan Medine Kara’nın ölmeden önce ablasına anlattıkları kan dondurdu. Acılı abla Nuray Değirmenci, “Kardeşim eşinin kendisine işkence ettiğini bununla da yetinmeyip daha sonra elbise dolabına koyduğunu ve saatlerce orada bıraktığını söyledi." dedi.
Hatay Dörtyol'da 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara (37), günlüğüne gördüğü işkenceleri yazmıştı. Sabah'ın haberine göre ölen Medine'nin ablası Nuray Değirmenci kardeşinin öldürülüp intihar süsü verildiğini ileri sürerek, "Kardeşim bana sürekli işkence gördüğünü, hatta eşinin kendisini darp ettikten sora elbise dolabının içine koyduğunu anlatmıştı. Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken kardeşim yaşadığı acıları yazmış." dedi.
Medine, 24 Eylül 2016 tarihinde Ahmet Kara ile evlendi. Genç kadın, evlerinde atıl malzemelerin kullanıldığı odanın kapı kirişinde asılı olarak bulundu. Otopside genç kadının vücudunda 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yönündeki rapor üzerine savcılık takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.
Medine'nin yaşadığı işkenceleri günlüğüne yazdığı ortaya çıktı. Medine'nin günlüğünde "Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam" diye yazdığı görüldü. Ahmet Kara, 8 yıla kadar hapis istemiyle hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Kara ve avukatı suçlamayı kabul etmezken, mahkeme 18 Ocak 2023'e ertelendi.
Kızkardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Nuray Değirmenci, acılar içinde yaşadıklarını söyledi. Kardeşinin hayat dolu bir kız olduğunu anlatan acılı abla, "Kardeşim, intihar süsü verilerek öldürüldü. Ayrılmak istemiş, silahı ağzıma dayayıp ölümle tehdit etmiş. Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış.