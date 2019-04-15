Dehşet görüntü inşaat işçisinin başına demir saplandı
Hindistan'ın Balaghat şehrinde 21 yaşındaki Sanjay Bahe isimli inşaat işçisinin başına demir çubuk saplandı. Korkunç olay ise bakın nasıl gerçekleşti.
Korkunç olay Hindistan'da meydana geldi. 21 yaşında inşaat işçisi olan Sanjay Bahe şantiyede çalıştığı sırada dehşeti yaşadı ve başına demir çubuk saplandı. Demir çubuk beyninin sağ temporal bölgesinden sol ön bölgesine geçip kafa tasını deldi. Dehşete düşüren olay sonrası ise genç adam bakın nasıl kurtuldu.
Orta Hindistan’daki Balaghat şehrinde yaşayan genç adam şantiyede çalıştığı sırada bir kuyuya düştü. Kuyuya düştükten sonra demir çubuk genç adamın kafa tasına saplandı. En kısa sürede yakınındaki BJ Hastanesine kaldıran genç adam 90 dakika süren zorlu bir ameliyata alındı.
Dr Pramod Giri'nin önderlik ettiği bir beyin cerrahı ekibinin yaptığı zorlu ameliyat sonrası demir çubuk çevrede herhangi bir kanama veya yaralanmaya neden olmadan güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Genç adam mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarırken Dr Giri şu açıklamayı yaptı "Bu gibi durumlarda hastaya anestezi vermek zordur. Operasyon sırasında beyinde hayati kanalları korumak için entübasyonu konumlandırarak doğru müdahale yaptık.