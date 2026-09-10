Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı

Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı

ABD Hazinesi’nin likidite hamlesiyle yükselişe geçen değerli metallerde gümüş, son 55 günde yüzde 23 değer kazanarak altının getirisini ikiye katladı.

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Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı - Resim: 1

Altın ve gümüş piyasalarında hareketli günler yaşanıyor.

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Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı - Resim: 2

Son aylarda düşüş eğilimi gösteren değerli metaller, ABD Hazinesi'nin piyasada likiditeyi artıracak açıklamalarının ardından yükselişe geçmişti.

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Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı - Resim: 3

ALTIN 4 BİN 346 DOLARA YÜKSELDİ
Bu kapsamda altın ve gümüşün son iki aydaki getirileri de belli oldu.

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Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı - Resim: 4

Piyasalardaki son hareketlilikle birlikte altın vadeli işlemleri 4 bin 346 dolara yükseldi.

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Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı - Resim: 5

Gümüş vadeli işlemleri ise yüzde 2,34 değer kazanarak 64,27 dolara çıktı.

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Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı - Resim: 6

GÜMÜŞ İKİ KAT DAHA FAZLA KAZANDIRDI
Son 55 günde altın yüzde 10 yükselirken, gümüşteki artış yüzde 23’e ulaştı.

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Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı - Resim: 7

Böylece gümüşün getirisi, altının iki katını aşmış oldu.

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Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı - Resim: 8
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Gümüş