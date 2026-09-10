Değerli metallerde yükseliş: Gümüşün getirisi altını katladı
ABD Hazinesi’nin likidite hamlesiyle yükselişe geçen değerli metallerde gümüş, son 55 günde yüzde 23 değer kazanarak altının getirisini ikiye katladı.
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Altın ve gümüş piyasalarında hareketli günler yaşanıyor.
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Son aylarda düşüş eğilimi gösteren değerli metaller, ABD Hazinesi'nin piyasada likiditeyi artıracak açıklamalarının ardından yükselişe geçmişti.
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ALTIN 4 BİN 346 DOLARA YÜKSELDİ
Bu kapsamda altın ve gümüşün son iki aydaki getirileri de belli oldu.
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Piyasalardaki son hareketlilikle birlikte altın vadeli işlemleri 4 bin 346 dolara yükseldi.
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Gümüş vadeli işlemleri ise yüzde 2,34 değer kazanarak 64,27 dolara çıktı.
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GÜMÜŞ İKİ KAT DAHA FAZLA KAZANDIRDI
Son 55 günde altın yüzde 10 yükselirken, gümüşteki artış yüzde 23’e ulaştı.
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Böylece gümüşün getirisi, altının iki katını aşmış oldu.
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