'Değdiremedim' rezaletini Mehmet Ali Erbil bakın nasıl savundu! Melike Öcalan 'hala şoktayım, çok üzücü' demişti

Şimdilerde yeni projesi için hazırlanan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve ödül töreninin sunucusu Melike Öcalan arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.