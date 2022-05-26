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'Değdiremedim' rezaletinden sonra ilginç taktik! Mehmet Ali Erbil'i gören şaştı kaldı

'Değdiremedim' rezaletinden sonra ilginç taktik! Mehmet Ali Erbil'i gören şaştı kaldı

Bir ödül töreninde 'değdiremedim' skandalına imza atan Mehmet Ali Erbil bu kez herkesi dumura uğrattı.

'Değdiremedim' rezaletinden sonra ilginç taktik! Mehmet Ali Erbil'i gören şaştı kaldı

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katılmıştı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve gecesinin sunucusu Melike Öcalan, arasında yaşanan diyalog herkesi şaşırtmıştı.

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'Değdiremedim' rezaletinden sonra ilginç taktik! Mehmet Ali Erbil'i gören şaştı kaldı

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.

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'Değdiremedim' rezaletinden sonra ilginç taktik! Mehmet Ali Erbil'i gören şaştı kaldı

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmemişti.

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'Değdiremedim' rezaletinden sonra ilginç taktik! Mehmet Ali Erbil'i gören şaştı kaldı

Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık vermişti.

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