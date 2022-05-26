'Değdiremedim' rezaletinden sonra ilginç taktik! Mehmet Ali Erbil'i gören şaştı kaldı
Bir ödül töreninde 'değdiremedim' skandalına imza atan Mehmet Ali Erbil bu kez herkesi dumura uğrattı.
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katılmıştı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve gecesinin sunucusu Melike Öcalan, arasında yaşanan diyalog herkesi şaşırtmıştı.
Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.
Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmemişti.
Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık vermişti.