Değdiremedim! Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'ı çileden çıkarttı: 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler şok etkisi yarattı.
Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren törende sahiplerini buldu.
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Gecenin sunuculuğunu ise Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan yaptı.
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Bu yıl 13. düzenlenen törende birçok ünlü isim ödül alırken Mehmet Ali Erbil'in sözleri soğuk rüzgarlar estirdi.
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sahnede Melike Öcalan hakkında konuştu
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