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Değdiremedim! Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'ı çileden çıkarttı: 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı

Değdiremedim! Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'ı çileden çıkarttı: 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler şok etkisi yarattı.

Değdiremedim! Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'ı çileden çıkarttı: 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı

Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren törende sahiplerini buldu.

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Değdiremedim! Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'ı çileden çıkarttı: 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı

Gecenin sunuculuğunu ise Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan yaptı.

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Değdiremedim! Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'ı çileden çıkarttı: 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı

Bu yıl 13. düzenlenen törende birçok ünlü isim ödül alırken Mehmet Ali Erbil'in sözleri soğuk rüzgarlar estirdi.

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Değdiremedim! Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'ı çileden çıkarttı: 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sahnede Melike Öcalan hakkında konuştu

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