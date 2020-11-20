Defne Samyeli'nin şoke eden itirafları 'Anne olmak benim tercihim değildi'
Şimdilerde Sol Yanım adlı dizide rol alacak Defne Samyeli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Açar'la İpek Yolu' programının bu haftaki konuğu 'Sol Yanım' dizisiyle gündemde olan Defne Samyeli oldu. Samyeli, açıklamalarıyla duyanları şaşırttı.
Ünlü sunucu ve şarkıcı, pandeminin ilk günlerinde gerçekleşen karantina döneminde bir süre sonra depresyone girdiğini söyledi:
"Önce 'en sonunda kendime vakit ayırdım' diye sevindim. Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1.5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim."
Samyeli, kızlarıyla ilgili dikkat çeken itirafı ise şu sözlerle yaptı:
''İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı.''