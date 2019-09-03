Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mayolu pozuyla doğum gününü kutladı
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 16. yaşını mayolu pozuyla kutladı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin kızlarından Derin Talu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Talu, paylaşımının altına yazdığı notla da mesajını verdi.
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Geçtiğimiz sene 15. yaşını da sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutlayan Derin Talu, bu sene de kural bozmadı.
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Derin Talu, 16. yaşını da Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım ile duyurdu. Talu, ''Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'' notu ile mesajını da verdi.
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Derin Talu'nun mesajlı doğum günü paylaşımına takipçileri bu kez de "Bu kız 16 ise ben zigotum" yorumlarını yaptılar.
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