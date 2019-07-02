Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla yine magazin gündemine oturdu. Talu'nun pozlarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Sevilen komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da dikkat çekiyor.
115
Sosyal medyanın yakın takibinde
Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu, paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının yakın takibinde.
215
Yaşından büyük görünüyor eleştirileri
Paylaşımlarıyla öne çıkan Derin Talu takipçileri tarafından güzelliğine vurgu yapılsa da yaşından oldukça büyük göründüğü gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor.
315
Bikinili fotoğrafı çok konuşuldu
Bodrum'da tatil yapan Derin Talu paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
415