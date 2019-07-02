Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla yine magazin gündemine oturdu. Talu'nun pozlarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 1

Sevilen komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da dikkat çekiyor.

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 2

Sosyal medyanın yakın takibinde
Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu, paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının yakın takibinde. 

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 3

Yaşından büyük görünüyor eleştirileri

Paylaşımlarıyla öne çıkan Derin Talu takipçileri tarafından güzelliğine vurgu yapılsa da yaşından oldukça büyük göründüğü gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor.

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 4

Bikinili fotoğrafı çok konuşuldu
Bodrum'da tatil yapan Derin Talu paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. 

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