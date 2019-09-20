Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya teklif yağıyor! Bikinili pozları olay olmuştu
Sunucu Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki büyük kızı Deren Talu geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi basın mensuplarının objektiflerine takıldı.
Akşam saatlerinde geldiği AVM’de spor mağazalarını gezip alışveriş yapan 22 yaşındaki güzel, daha sonra yakın dostlarıyla bir araya gelip koyu bir sohbete oturdu. Geçtiğimiz günler Amerika’da düzenlenen bir defilede podyuma çıkan Talu, Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.
Deren Talu, "Çok güzel bir deneyimdi, Türkiye’nin bir çok yerinden teklifler alıyorum. Bir aksilik olmazsa devamı da gelecek" dedi.
New York Moda Haftası’nda podyuma çıkan genç model, beyaz iki parçadan oluşan bir kıyafet giymiş, kusursuz görüntüsüyle büyülemişti.
Oyuncu olmak için de kolları sıvayan Deren Talu, geçtiğimiz aylarda "ilk kez bir filmde rol alacağı, Osmanlı komutanı Ahmet Paşa'nın kılıç kuşanan, ok atan, at binen kızı Fatıma'yı canlandıracağı" haberleri ile gündeme gelmişti.