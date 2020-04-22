Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun filmine koronavirüs şoku
Annesi Defne Samyeli kadar adından söz ettiren Deren Talu'nun ilk filmi ertelendi. Koronavirüs salgını dizi ve film setlerini de vurdu.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, oyunculuğa merak saldı hatta ilk filmi için sete çıktı. Geçtiğimiz kış ‘Son Kale-Hacıbey’ filminde rol aldı. Talu, ilk filmi için kılıç kullanmayı ve at binmeyi öğredi, çekim için de Ukrayna Odesa’ya gitti.
Deren Talu'nun rol aldığı film ‘Son Kale-Hacıbey’ filmi Mayıs ayının sonlarına vizyona girmek için bekliyordu. Ama koronavirüs sebebiyle dizi ve film setleri durdu, Talu'nun filmi de bu durumdan nasibini aldı.
Koronavirüs nedeniyle Eylül'e ertelendi. Öte yandan Defne Samyeli kızları Derin ve Deren ile ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in filmlerini izliyor ve bol bol spor yapıyor.
Peki, Deren Talu kimdir?
Deren Talu, Kasım 1996 yılında Abd’de dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır.