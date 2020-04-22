Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun filmine koronavirüs şoku

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, oyunculuğa merak saldı hatta ilk filmi için sete çıktı. Geçtiğimiz kış ‘Son Kale-Hacıbey’ filminde rol aldı. Talu, ilk filmi için kılıç kullanmayı ve at binmeyi öğredi, çekim için de Ukrayna Odesa’ya gitti.