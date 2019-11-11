Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve erkek arkadaşı flaşlar patlayınca panik oldu
Cem Yılmaz'dan ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, erkek arkadaşıyla panik anları yaşadı.
Cem Yılmaz ile ayrılması magazin gündemine bomba gibi düşen Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki büyük kızı Deren Talu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla panik anları yaşadı.
Ayazağa'da bir mekanın girişinde uzun kuyruk olmasına rağmen erkek arkadaşıyla beraber direkt olarak mekana geçmek isteyen Talu, kendisini tanımayan güvenlikçiler tarafından kuyruğun sonuna yönlendirilirken bir anda patlayan flaşlar ikilide panik anlarına neden oldu.
Flaşların patlamasıyla panik olan Deren Talu, hızlı adımlarla mekana kaçarken erkek arkadaşı görüntü vermemek için arkasını dönerek hareket etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen sevgililer çıkışta ise mekanı arka kapıdan terk etti.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Amerika’da düzenlenen bir defilede podyuma çıkan Talu, ''Çok güzel bir deneyimdi, Türkiye’nin bir çok yerinden teklifler alıyorum. Bir aksilik olmazsa devamı da gelecek" diyerek modellik kariyerindeki merdivenleri hızla çıkacağını belirtmişti.