Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Serenay Sarıkaya'yı istemeyince resti çekti

Takvim'de yer alan habere göre: Firma, Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi. Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.