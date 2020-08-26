Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Serenay Sarıkaya'yı istemeyince resti çekti
Annesi Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz tarafından Serenay Sarıkaya ile aldatılmasını Deren Talu unutmadı ve Sarıkaya ile aynı projede yer almamak için resti çekti.
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay Sarıkaya'ydı. Marka bu yıl da farklı bir proje için Talu'ya teklif götürdü. Ancak Talu, annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi.
Takvim'de yer alan habere göre: Firma, Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi. Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.
Peki, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli arasında neler olmuştu Serenay Sarıkaya ile aldattı mı?
Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.
Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı. İhanet haberleri gündeme gelince, Defne Samyeli sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı: