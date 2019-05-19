Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu oyuncu oldu! Setten ilk görüntüler
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, oyunculuğa merak salmıştı. Talu, yer aldığı filmin setinden ilk görüntüleri paylaştı.
Deren Talu, oyunculuk kariyerine yurt dışında da ses getirecek bir projeyle başlayacak. Talu; Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' filminin kadrosuna dahil oldu.
18. yüzyıl sonlarında Osmanlı-Rus Savaşı dönemini anlatacak filmde başrolü Yurdaer Okur ile paylaşacak. Senaryosunu Yevhen Tymoshenko'nun, genel yönetmenliğini Zaza Uruşadze'nin üstleneceği 'Son Kale-Hacıbey' filminde Okur, Kuzey Karadeniz için savaşan Osmanlı ordusunun komutanı Ahmet Paşa'yı canlandıracak.
Deren Talu ise Ahmet Paşa'nın kızı; kılıç kuşanan, ok atan ve at binen Fatıma karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Geçen hafta başlayan çekimlerde Talu, at sahnelerinde rol aldı.
Hikayesi, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen filmin setinden Talu, ilk görüntüleri paylaştı. Deren Talu, ''setten bir kare...'' diyerek fotoğrafını paylaştı.