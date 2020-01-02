Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Kerim Sabancı'yla sevgili oldu bomba görüntü
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı. Talu, bir buçuk aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.
Defne Samyeli yaklaşık bir buçuk yıldır Cem Yılmaz ile olan birlikteliğe son noktayı koyarken, kızı Deren Talu mutluluğu Kerim Sabancı'da buldu.
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Gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptıran Deren Talu ve sevgilisi ilk kez görüntülendi. Magazin programı 2. sayfanın haberine göre yeni yıla beraber giren mutlu çift bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandılar.
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Muhabirlerin kameralarına yakalanan Deren Talu ve Sabancı, sorulan sorulara yanıt vermezken çiftin yanlarında bulunan bir kadın arkadaşları muhabirlere 'İyi akşamlar' diledi.
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Deren Talu Kimdir?
Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi.
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