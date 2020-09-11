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MEDYA

Defne Samyeli'nin erotik sahnesi Hekimoğlu'nu yaktı!

Kanal D ekranlarında 2. sezonu ile seyircisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi sosyal medyanın konusu oldu. Diziye konuk oyuncu olarak katılan Defne Samyeli'nin pantolon çıkarma sahnesi izleyiciyi kızdırdı. Hasta-doktor mahremiyetinin hiçe sayıldığı dizinin o sahnesine yüzlerce yorum yapıldı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, koronavirğs engeline takılarak zorunlu sezon finali yapan dizilerden biri oldu. ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ve kanalın yüzünü reyting listelerinde güldüren dizinin 2. sezonu olaylı başladı, sosyal medyada gündem oldu. 

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