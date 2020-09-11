Defne Samyeli'nin erotik sahnesi Hekimoğlu'nu yaktı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, koronavirğs engeline takılarak zorunlu sezon finali yapan dizilerden biri oldu. ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ve kanalın yüzünü reyting listelerinde güldüren dizinin 2. sezonu olaylı başladı, sosyal medyada gündem oldu.