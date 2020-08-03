Defne Samyeli'nin 16 yaşındaki kızı Derin Talu mayokinisi ve makyajıyla olay oldu

Defne Samyeli'nin kızları da annelerinin izinden gidiyor. Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan Samyeli'nin kızları da her halleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu kez ise 16 yaşındaki Derin Talu'nun deniz kenarından yaptığı paylaşım takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.