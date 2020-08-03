Defne Samyeli'nin 16 yaşındaki kızı Derin Talu mayokinisi ve makyajıyla olay oldu
Defne Samyeli'nin 16 yaşındaki kızı Derin Talu, cesur mayokinili pozunu paylaştı. Yaşından büyük gösteren Talu'nun yüzündeki makyaj ise takipçilerinin tepkisini çekti.
Defne Samyeli'nin kızları da annelerinin izinden gidiyor. Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan Samyeli'nin kızları da her halleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu kez ise 16 yaşındaki Derin Talu'nun deniz kenarından yaptığı paylaşım takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan mayokinisiyle oldukça cesur bir poz paylaşan Derin Talu, yaptığı makyajla 'yok artık' dedirtti.
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Derin Talu, beğenileri havada kapsa da plaja giderken yaptığı makyaj nedeniyle topa tutuldu.
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Talu'ya ilk yorum ise 23 yaşındaki ablası Deren Talu'dan geldi. Deren, kız kardeşinin fotoğrafına ateş emojileri koydu.
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