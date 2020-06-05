Defne Samyeli'den sürpriz hamle! Deren Talu Baran Tınaz aşkına onay verdi

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan işletmeci Baran Tınaz ve Deren Talu birlikte çekildikleri fotoğrafı yayımlayarak aşklarını ilan ettiler. Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden 23 yaşındaki güzel ile fotoğrafını yayınlamıştı.