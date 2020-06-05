Defne Samyeli'den sürpriz hamle! Deren Talu Baran Tınaz aşkına onay verdi
Sunucu Defne Samyeli, işletmeci Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açan büyük kızı Deren Talu'ya yaptığı bir paylaşımla destek çıktığını gösterdi.
Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz hafta aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan işletmeci Baran Tınaz ve Deren Talu birlikte çekildikleri fotoğrafı yayımlayarak aşklarını ilan ettiler. Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden 23 yaşındaki güzel ile fotoğrafını yayınlamıştı.
"Defne Samyeli'den bu aşka onay çıktı": Defne Samyeli ise önceki gün büyük kızı Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında kedisiyle beraber poz verdi ve bunu Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü sunucunun paylaştığı kare, "Anneden aşk onayı" yorumlarına neden oldu. Güzel şarkıcının sosyal medya hesabı Instagram'da 633 bin takipçisi bulunmaktadır.